Названо условие для желающих присоединиться к БРИКС Рябков: желающие вступить в БРИКС страны не должны поддерживать санкции

Фото: kremlin.ru/brics2018.org.za

Владимир Путин

Государствам, желающим присоединиться к БРИКС, необходимо выступать против политики введения незаконных санкций, заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что претенденты не должны поддерживать какие-либо ограничительные меры против других стран, передает ТАСС.

Для нас один из ключевых критериев приема в БРИКС и включения в категорию государств-партнеров — это неучастие каких-либо стран, претендующих на это место, в политике незаконных санкций, незаконных ограничительных мер против кого-либо из участников БРИКС, прежде всего, разумеется, России, — заявил замминистра.

Ранее политолог Евгения Войко предположила, что Таиланд и Вьетнам могут стать следующими, кто присоединится к БРИКС. Кроме того, она не исключила присоединение к организации Турции, Белоруссии и стран Латинской Америки, такой как Чили.

До этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к странам — участницам БРИКС с призывом отстаивать принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН. По его словам, важно противостоять любым попыткам вольно интерпретировать эти правила и навязывать «дискриминационный миропорядок».