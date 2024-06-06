Названо условие для нормализации отношений России и Японии Депутат Новиков: Россия наладит отношения с Японией при конструктивном диалоге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и Япония сумеют нормализовать отношения только в том случае, если диалог будет строиться конструктивно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что Токио при желании восстановить связи с Москвой стоит отказаться от обид и недовольств президентом России Владимиром Путиным.

Обиды, реакции, недовольства высказываниями российского президента выглядят странно. Определяйте конструктивную линию, и мы с удовольствием сядем за стол переговоров и договоримся о многом. У Японии есть что предложить для развития российско-японских связей, у России тоже есть, что предложить для роста товарооборотов и совместных проектов, — пояснил депутат.

Новиков добавил, что Японии надо решить, в каких вопросах диалог с Россией интересен для государства. По его словам, были хорошие проекты по развитию торгово-экономических связей.

Если Япония хочет восстановить нормальные отношения с Россией, тогда им нужно определиться, в чем интересен этот диалог. Если они готовы вернуться к прежним наметкам по развитию торгово-экономических связей, то они были интересные. В этом отношении должен быть соответствующий политический лексикон, — добавил парламентарий.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси ранее заявил, что заявления Путина о возможности возобновления диалога России и Японии после изменения позиции Токио по Украине является «несправедливыми и совершенно неприемлемыми». По его мнению, таким образом Москва пытается переложить ответственность.