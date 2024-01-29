Названо содержимое удивившей Путина папки Путин удивился размеру и весу папки с документами по Союзному государству

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не смог скрыть удивление, увидев большую папку на столе во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства в Санкт-Петербурге. По информации Telegram-канала «RIA_Kremlinpool», который ведут сотрудники кремлевского пула, внутри папки находились документы, касающиеся итогов сотрудничества России и Белоруссии.

Реакция главы государства попала на видео. На опубликованных в Сети кадрах показано, как Путин приподнял папку, поразившись ее весу и толщине.

Ранее Путин заявил, что повестка Высшего государственного совета Союзного государства говорит о готовности РФ и Белоруссии сделать все необходимое для углубления интеграции. Как подчеркнул российский лидер, заседание по вопросу сотрудничества Минска и Москвы имеет принципиальное значение.

До этого Путин согласовал бюджет Союзного государства на 2024 год. Декрет о его утверждении также подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. В соответствии с документом, Москва и Минск повысили бюджет Союзного государства на 38%, что позволит расширить число совместных программ, мероприятий и проектов.