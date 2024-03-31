Названо направление, в котором ведется расследование теракта в «Крокусе» Бастрыкин поручил поименно установить всех организаторов теракта в «Крокусе»

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Сотрудники российских силовых ведомств продолжат работу над изучением деталей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» для установления всех связей фигурантов дела и личностей организаторов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Подчеркивается, что соответствующее распоряжение на совещании с руководством ведомства дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Председатель СК России поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Бастрыкину были предоставлены свежие доклады по расследованию в разных направлениях обстоятельств теракта, в том числе с экспертными оценками. Глава СК продолжает лично контролировать ход сбора информации, а также следить за работой специалистов на местах. Кроме того, ведется активная работа с пострадавшими при террористической атаке, включая процесс выдачи их вещей и автомобилей.

Ранее радио Sputnik сообщило об обнаружении связи одного из исполнителей теракта в «Крокусе» с радикалами в Таджикистане. Агентство отмечает, после поездки в Стамбул, мужчина начал «проявлять признаки экстремиста».