Названо количество предотвращенных терактов в центре России с начала СВО НАК: с 2022 года в центральной России предотвращено 134 теракта

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

С начала 2022 года в центральной части России предотвращено 134 теракта, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Также, как отмечается, правоохранители пресекли подготовку выходцами из стран Центральной Азии восьми терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Помимо этого, удалось ликвидировать 32 ячейки международных террористических организаций.

С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления, — говорится в сообщении.

Как отмечается, усилия по совершению терактов и диверсий на территории России наращивают украинские силы при поддержке США и НАТО. Таким образом они пытаются «ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения».

Также, говорится в сообщении, неонацистские вооруженные формирования и ДРГ противника продолжает попытки проникнуть в российское приграничье. Они ищут и вербуют исполнителей преступлений, в том числе среди трудовых мигрантов.