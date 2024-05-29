Названо имя депутата, который может оставить свой пост в Госдуме «Ведомости»: вице-спикер Госдумы Сергей Неверов может оставить свой пост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Неверов

Вице-спикер Госдумы, бывший секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов может оставить свою должность, информируют «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. По данным информатора, политик также перестанет занимать пост зампредседателя нижней палаты парламента.

Собеседник издания уточнил, что этот вопрос, как и детали ухода Неверова, еще обсуждается. Вопрос появился на фоне необходимости освободить пост под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко. Издание уточняло, что политик будет избираться в Госдуму и может стать заместителем председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Один из источников уточнил, место Абрамченко может уступить также Шолбан Кара-оол — экс-губернатор Тувы. Однако такой шаг сочли «не самым корректным» в сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что три бывших члена правительства РФ могут стать депутатами Госдумы. Речь идет о Виктории Абрамченко, экс-министре энергетики Николае Шульгинове и покинувшем пост министра спорта Олеге Матыцине. Кандидаты не вошли в обновленный состав кабмина во главе с премьером Михаилом Мишустиным.

Все ушедшие в отставку министры могут занять серьезные посты. Так, Абрамченко предсказывали должность вице-спикера Госдумы.