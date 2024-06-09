Названо число зараженных коронавирусом россиян Мурашко: в России инфицированы коронавирусом более 80 тысяч человек

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Михаил Мурашко

Свыше 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его информации, около 20 тысяч из них находятся в медицинских учреждениях.

По словам министра, российские медики отслеживают изменчивость коронавируса. Помимо этого, ведется мониторинг эффективности вакцин и терапии ковида.

В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию, — добавил Мурашко.

Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака могут быть представлены уже в конце текущего года, сообщил ранее глава Минздрава России. По его данным, вакцина была разработана несколькими научными командами. Исследования финансируются за счет государства в рамках госзаданий, уточнил Мурашко.

Об успешном завершении испытаний вакцины против всех видов онкологических заболеваний заявлял глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, препарат исследовали на мышах, которым искусственно привили меланому. Гинцбург добавил, что вакцина от рака создана на основе мРНК-технологий, подобно препаратам от COVID-19. Препарат будут вводить уже заболевшим людям с учетом индивидуальных особенностей внутримышечно или прямо в опухоль.