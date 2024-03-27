Названо число уничтоженных за сутки беспилотников ВСУ Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 210 беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 210 украинских беспилотников, следует из опубликованной пресс-службой Минобороны РФ сводки по СВО. Кроме того, ПВО сбила 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire.

ПВО РФ за сутки уничтожила 210 украинских беспилотников, сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили САУ PzH 2000 и две станции РЭБ ВСУ на Донецком направлении. Там же украинская армия потеряла до 220 военнослужащих за сутки.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое тактическое положение, а также отразила три контратаки со стороны ВСУ. Там потери Киева составили до 60 военных. Вместе с тем группировка войск «Днепр» поразила две бригады украинской армии на Херсонском направлении.

Ранее в пресс-службе Минобороны рассказали, что расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки войск поразили расчеты минометов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. Российские военнослужащие продолжают уничтожать засевшего в лесополосе противника, добавили в министерстве.

Также расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожил пехотинцев ВСУ, сорвав их ротацию на Северском направлении.