Названо число уничтоженных ВС РФ украинских беспилотников за сутки МО: ВС РФ уничтожили 143 украинских беспилотника за сутки в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские силы уничтожили за сутки в зоне проведения спецоперации 143 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, потери ВСУ на Купянском направлении составили более 250 военных.

В течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая «Байрактар ТБ-2», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск поразили огнем живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ. Украинская армия понесла потери в районах населенных пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области.

В то же время на Донецком направлении Южная группировка войск смогла занять более выгодные рубежи, а также нанесла поражение формированиям 22-й, 28-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ. Кроме того, отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Победа.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что армия России сорвала попытку ротации ВСУ под Угледаром. Также ВС РФ уничтожили бойцов инженерно-саперной группы противника.