В ЦИК России назвали число стран, от которых будут наблюдатели на выборах ЦИК: наблюдатели из 106 стран аккредитованы на выборы президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аккредитацию на президентские выборы в России получили наблюдатели из 106 стран, рассказал член Центризбиркома Павел Андреев. По его словам, которые приводит РИА Новости, по линии ЦИК РФ география аккредитования международных наблюдателей выросла более чем вдвое.

По предварительным данным, представители 106 стран получили аккредитацию в качестве международных наблюдателей, — сказал Андреев.

В качестве кандидатов в президенты зарегистрировали действующего главу государства Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена «Новых людей» Владислава Даванкова и представителя КПРФ Николая Харитонова. Голосование продлится с 15 по 17 марта, избирательные участки будут работать во всех населенных пунктах страны.

Посол по особым поручениям МИД Геннадий Аскальдович сообщал, что международные наблюдатели посетят избирательные участки во всех субъектах, в том числе в Крыму, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

По словам дипломата, в регионах, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, будут действовать максимальные меры безопасности. Ранее в ЦИК заявили, что выборы на новых территориях — вдвойне праздник, «со слезами на глазах».