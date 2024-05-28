Названо число сорванных попыток террористов пересечь границу РФ ФСБ: в Россию за год не пустили свыше 5,5 тысячи пособников террористов и ВФУ

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За 2023 год пограничники пресекли более 5,5 тысячи попыток со стороны пособников международных террористов и вооруженных формирований Украины (ВФУ) попасть в Россию, сообщил РИА Новости руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов. По его словам, этот показатель вырос втрое по сравнению с 2022 годом.

С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины, — обратил внимание военный.

Всего за год на территорию РФ не пропустили 126 тысяч человек. Из них около 10 тысяч предоставили ложную информацию о цели своего визита или о себе, констатировал Кулишов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе видеопоздравления по случаю Дня пограничника подчеркнул, что на любые попытки диверсантов проникнуть в страну будет следовать суровый отпор. Организаторы террористических рейдов на российские территории просчитались, резюмировал глава государства. Путин также выразил уверенность, что пограничники будут эффективно действовать и впредь.

До этого в Генпрокуратуре пояснили, что в течение 2023 года на объектах массового пребывания людей выявлено свыше 200 тысяч нарушений мер антитеррористической безопасности. Риски терактов на территории страны существенно возросли, уточнили в ведомстве.