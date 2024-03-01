Названо число сдавшихся в плен украинских солдат за неделю Минобороны РФ: российская армия взяла в плен 16 солдат ВСУ за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние семь дней в российский плен сдались 16 украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Также в военном ведомстве отметили, что в период с 24 февраля по 1 марта российские силы нанесли 23 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса противника.

C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что групповые удары по позициям противника наносились с применением высокоточного оружия, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Российскими войсками были поражены объекты по производству разведывательно-ударных дронов, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники. Все назначенные цели поражены, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ установили огневой контроль над участком дороги в районе Часова Яра. По его словам, ВСУ используют этот путь для снабжения своей группировки в данном районе. Российские войска также уничтожили колонну бронетехники и личного состава ВСУ в районе города.

Министр обороны России Сергей Шойгу тем временем провел проверку российской группировки войск в Арктической зоне. Он проинспектировал отдаленные гарнизоны Северного флота и оценил их готовность к защите особо важных объектов.