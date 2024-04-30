Вооруженные силы Украины ударили по территории России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, средства противовоздушной обороны сбили шесть снарядов за последние сутки, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, — говорится в сводке ведомства.