Вооруженные силы Украины ударили по территории России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, средства противовоздушной обороны сбили шесть снарядов за последние сутки, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.