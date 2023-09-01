Названо число россиян, не доверяющих Путину ВЦИОМ: Путину не доверяют 18,4% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Доверие к фигуре политика Владимира Путина выражают 77,6% респондентов, опрошенных ВЦИОМ в период с 21 по 27 августа. О недоверии заявляют 18,4% участников опроса. Деятельность Путина на посту президента России не одобряют 16,4%. 74% высказывают одобрительное мнение о работе главы РФ. Эти показатели несколько выше данных за предыдущую неделю.

Показатель одобрения деятельности Президента с 21 по 27 августа 2023 года составил 73,6% (+0,3 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 50,7% (+0,3 п.п. за неделю) и 48,0% (-0,9 п.п. за неделю) соответственно, — говорится в обзоре.

В рейтинге партий лидирует «Единая Россия», за которую готовы отдать голос 37,6% респондентов. 9,9% готовы отдать голос за КПРФ, а 9,3% — за ЛДПР. На непарламентские партии пришлось 9,7% голосов, а 2,2% россиян готовы испортить выборный бюллетень.

Из числа других политиков россияне доверяют премьер-министру Михаилу Мишустину (60,2%), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (31,3%), председателю фракции ЛДПР в Госдуме Леониду Слуцкому (16,4%), лидеру Партии Алексею Нечаеву (7,6%). Лидеру партии СРЗП Сергею Миронову доверяют 31,6% респондентов, при этом за неделю его рейтинг вырос на 4,2%.

В телефонном опросе приняли участие 1600 граждан России старше 18 лет.

В начале июня Путину не доверяли 15,8% россиян. Не одобряли его деятельность 13,7%.