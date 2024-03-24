Стало известно, сколько раненых в «Крокусе» находятся сейчас в больницах Минздрав: 110 раненых в «Крокус Сити Холле» находятся в больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что на текущий момент 110 человек, раненных во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», остаются в больницах, передает ТАСС. Он уточнил, что в крайне тяжелом состоянии остаются 12 пациентов, состояние 33 оценивается как тяжелое, в состоянии средней тяжести — 47 человек.

Стационарное лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы, федеральных центрах проходят 110 человек. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, — сказал Кузнецов.

Он добавил, что 32 человека уже выписали из больницы в связи с улучшением их самочувствия, еще 18 человек в состоянии легкой степени тяжести, их готовят к выписке.

Ранее пресс-служба МЧС опубликовала видео ночных работ по разбору завалов в «Крокус Сити Холле». По данным ведомства, за ночь специалисты разобрали и вынесли более 250 кубометров разрушенных конструкций, в операции задействованы спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер». На месте ЧП также работают специализированные робототехнические комплексы, кинологические расчеты и психологи.

В Москве после теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске создали специальные группы из состава сотрудников правоохранительных органов для дополнительных проверок людей, имеющих иностранное гражданство. В состав этих отрядов вошли участковые и работники уголовного розыска.