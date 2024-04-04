Названо точное число молодежи в России Голикова: в России живут 37 млн человек в возрасте 14–35 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России проживают около 37 млн человек в возрасте 14–35 лет, что составляет почти четверть населения страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Сегодня, исходя из законодательно установленного ценза 14–35 лет, эта категория в РФ составляет 37 млн человек, почти четверть населения страны. Две трети проживают в городах, 5,3 млн молодых семей, — заявила Голикова.

Она отметила, что число таких семей с подрастающими детьми составляет 3,9 млн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демографическая проблема — это «ахиллесова пята» России. По его словам, нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление ситуации в этой сфере. Представитель Кремля напомнил, что в стране уже действует несколько мер, направленных на улучшение демографии. Например, индексируется материнский капитал, принимаются меры поддержки одиноких матерей и бедных семей, уточнил он.

Кроме того, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отмечала, что главной задачей российского государства является заселение своей территории. По ее словам, в стране такого масштаба нужно беречь и приумножать генофонд.