Названо число пострадавших в «Крокусе», которые уже получили выплаты Министр Болатаева: 52 пострадавших при теракте в «Крокусе» получили выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Власти Московской области осуществили выплаты 52 пострадавшим во время террористического акта в «Крокус Сити Холле», сообщила глава регионального Министерства социального развития Людмила Болатаева. По ее словам, которые цитирует «Интерфакс», с момента открытия центра помощи потерпевшим и родственникам жертв на горячую линию поступило более двух тысяч звонков.

На данный момент Московская область произвела выплаты 52 пострадавшим, — сказала Болатаева.

Министр добавила, что 240 человек «пришли очно» в центр помощи. В основном вопросы связаны с поиском родных и близких, отметила она.

24 марта в пресс-службе департамента социальной защиты Москвы сообщили, что пострадавшие в результате теракта начали получать первые компенсационные выплаты. Отмечается, что тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают координаторы.

Террористы напали на «Крокус» незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли огонь по зрителям уже в концертном зале. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур по жертвам теракта. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, приспустили государственные флаги.