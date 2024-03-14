Названо число погибших и раненных в результате атаки ВСУ на Белгород Гладков: один человек погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

По предварительным данным, один человек погиб и три пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что над регионом системой ПВО было сбито восемь воздушных целей.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине, — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что в Белгороде есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи. Также повреждения получил легковой автомобиль. По словам Гладкова, подомовой обход продолжается.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 14 марта на въезде в Белгород погиб мирный житель, который передвигался на автомобиле. По сведениям канала, по машине ударил кассетный боеприпас, запущенный Вооруженными силами Украины из реактивной системы залпового огня. В Минобороны России не прокомментировали эту информацию.