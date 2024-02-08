Названо число недействительных подписей в поддержку Надеждина ЦИК: более 9 тысяч подписей в поддержку Надеждина признаны недействительными

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

ЦИК признала недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию России. При этом уточняется, что в общей сложности были отобраны 60 тысяч подписей.

Вместе с тем среди подписей, поданных за Сергея Малинковича, недействительными оказались 8979. Согласно законодательству, для регистрации брак не должен превышать 5% от всех собранных в поддержку кандидата подписей.

Ранее Надеждин заявил, что его команда работает над защитой подписей, которые не приняла ЦИК. Он признал, что защитить все подписи будет невозможно. При этом политик пообещал обжаловать в Верховном суде отказ в регистрации на выборы.

5 февраля представитель избирательного штаба Надеждина Игорь Артемьев сообщил, что ЦИК забраковала 15,348% представленных комиссии подписей в поддержку кандидатуры политика. Кроме того, в Сети было опубликовано видео, на котором Надеждин в разговоре с сотрудником своего штаба признает наличие брака в подписях. В частности, зафиксированы факты расхождения паспортных данных, внешнего сходства подписей. При этом не исключается, что некоторые листы, предположительно, заполнялись сборщиками самостоятельно.