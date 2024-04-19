Названо число нанесенных ударов высокоточным оружием по объектам на Украине ВС РФ совершили 34 удара высокоточным оружием по объектам на Украине за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Вооруженные силы России совершили 34 групповых удара по объектам на Украине с применением высокоточного оружия большой дальности, а также беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, они наносились в период с 13 по 19 апреля. Были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, а также средства противовоздушной обороны, арсеналы и топливные хранилища.

С 13 по 19 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России нанесено 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, — заявили в министерстве.

Российские войска также поразили центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе химическому заводу в Павлограде Днепропетровской области. По его словам, там изготавливается твердое ракетное топливо, а также ремонтируются установки «Град». Минобороны России не комментировало эту информацию.