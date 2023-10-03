Названо число жителей ЛНР, погибших с начала года от обстрелов ВСУ Омбудсмен Сердюкова: 56 жителей ЛНР погибли с начала года из-за обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

С начала 2023 года 56 мирных жителей Луганской Народной Республики погибли в результате обстрелов украинской армии, еще 170 человек получили ранения, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова. Всего за этот год зафиксирован 101 обстрел ЛНР со стороны ВСУ. По словам Сердюковой, данные за период с 1 января по 30 сентября этого года предоставил Следственный комитет РФ по ЛНР.

За период с 1 января 2023 года по 30 сентября 2023 года зафиксирован 101 обстрел территории ЛНР. В результате обстрелов получили ранения 170 мирных жителей, погибли 56 мирных жителей. Обстрелы противника за упомянутый период разрушили и повредили более 360 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, — сказала омбудсмен.

Сердюкова отметила, что с февраля прошлого года и до настоящего времени количество пострадавших «начало расти в геометрической прогрессии».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов территории региона со стороны ВСУ пострадали два человека. По его словам, житель Петровского района Донецка получил ранения средней тяжести, а женщина из Червоногвардейского района Макеевки лишилась обеих ног. Кроме того, осколочные ранения в результате подрыва на мине «Лепесток» получила жительница Петровского района.