Названо число избирателей в России в 2024 году ЦИК: число избирателей в России составило 112,3 млн человек на начало 2024 года

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Общее число избирателей в России на начало 2024 года составило 112,3 млн человек, за пределами страны — 1,9 млн, в городе Байконуре — 11,9 тысячи, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии. По ее информации, данные подсчитаны с учетом избирателей, которые проживают в новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Определена численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года. Впервые данные представляются с учетом избирателей, проживающих в четырех новых субъектах Российской Федерации, — говорится в сообщении ЦИК.

Ранее зампред Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что при использовании искусственного интеллекта распознаваемость записей избирателей в подписном листе в поддержку участника выборной кампании доходит до 98% и исключает человеческие ошибки. Он подчеркнул, что сотрудники ЦИК анализируют подписи с использованием специального программно-технического комплекса проверки подписных листов, что позволяет в 8–10 раз ускорить процесс по сравнению с ручной проверкой.

Булаев также сообщил, что видеонаблюдение на президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года, будет проходить во всех 89 регионах страны. По его словам, в четырех субъектах РФ наблюдаются сложности с организацией видеосъемок, сейчас этот процесс там тестируется, а другие 85 регионов оснастят более 40 тысячами объектов видеонаблюдения.