Названо число групповых ударов ВС России по военным объектам Украины Минобороны России сообщило о 27 ударах по военным объектам Украины за неделю

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли за неделю 27 групповых ударов по объектам украинской армии в ответ на попытки Киева атаковать предприятия российской энергетики и промышленности, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

С 5 по 10 мая т. г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами <...>, — сказано в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе ударов были поражены предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины, а также объекты энергетической отрасли. Кроме этого, российские военные уничтожили цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотников, базы горючего, пункты временной дислокации иностранных наемников и нацформирований.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что российские силы смогут взять Харьков под контроль к середине лета. По его мнению, среди ближайших целей ВС России — контроль над Херсоном и Запорожьем. Как предположил эксперт, украинская армия ждет, что российские войска сконцентрируют на границе Харьковской области около 50 тысяч бойцов.