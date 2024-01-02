Десятки аэропортов России хотят установить системы защиты от дронов Росавиация: около 60 аэропортов заинтересованы в системах подавления дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 60 аэропортов России заинтересованы в установке систем защиты от БПЛА, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, которые приводит ТАСС, до 2030 года средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления дронов обзаведется 31 воздушная гавань страны.

В рамках федерального проекта, утвержденного председателем правительства, до 2030 года планируется оснастить системами обнаружения и подавления дронов 31 аэродром в рамках средств федерального бюджета. Кроме того, мы видим интерес на 30 аэродромах в реализации этого проекта за счет средств внебюджетных источников, — сказал Ядров.

Ранее правительство Камчатского края приобрело и направило в зону специальной военной операции пять комплектов средств радиоэлектронной борьбы. Там пояснили, что оборудование очень востребовано в условиях ведения боевых действий, поскольку позволяет нейтрализовать беспилотные летальные аппараты.

До этого военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что боевой опыт СВО дает России возможность разрабатывать средства радиоэлектронной борьбы быстрее и лучше, чем это делают в НАТО. По его словам, необходимость приспосабливаться к изменяющимся боевым условиям подстегивает работу отечественных инженеров, работающих в этой области.