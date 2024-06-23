Названа возможная поправка в ядерной доктрине России Картаполов: в ядерной доктрине России может измениться время применения ЯО

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Ракетный комплекс «Ярс»

Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к ней, сказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он утверждает, что поправки могут коснуться времени применения ядерного оружия, а именно принятия решения об этом. Однако, по словам депутата, еще рано говорить об этих изменениях.

Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение, — объяснил Картаполов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия думает о внесении возможных изменений в свою ядерную доктрину. Глава государства отметил, что такие обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада. При этом, объяснил он, возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна.

Совет национальной безопасности США после слов Путина сообщил, что Вашингтон открыт для обсуждения ядерных рисков и контроля над вооружениями с Москвой. В ведомстве подчеркнули, что контакты должны осуществляться без привязки к ситуации на Украине.