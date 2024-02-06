Названа возможная дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию «Коммерсант»: Путин может выступить с посланием к парламенту в конце февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию в конце февраля или в начале марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства. При этом они подчеркнули, что в приоритете находится организация мероприятия именно в конце текущего месяца. Предполагается, что послание Федеральному собранию сыграет роль предвыборной программы Путина.

Источники издания предполагают, что ключевой темой послания Путина Федеральному собранию станет суверенитет России. В частности глава государства может оценить текущее состояние технологической, научной и военной сферы. Кроме того ожидается, что он уделит особое внимание специальной военной операции на Украине. При этом он не станет делать прогнозов о сроках ее окончания, считают источники «Коммерсанта».

Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов, — заявили они.

Как сообщалось ранее, президент России планирует посетить Анкару и обсудить дорожную карту проекта газового хаба, который был предложен российской стороной. Ожидается, что по итогам визита Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дадут поручения для реализации проекта.