Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию РИА Новости: Путин может обратиться к Федеральному собранию 27-28 февраля

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 или 28 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе. При этом собеседники агентства подчеркнули, что даты все еще остаются под вопросом.

По словам одного из источников, командировка губернатора одного из восточных регионов России в столицу запланирована на 27 февраля. При этом собеседник агентства не исключил, что дата в последний момент может измениться. Представитель другого губернатора указал, что «послание стоит [у губернатора] в графике на 28 февраля», однако также отметил: дата пока еще находится под вопросом.

В предыдущий раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В 2022 году послание не оглашалось.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может выступить с посланием перед Федеральным собранием в конце февраля или в начале марта. Он не исключил, что президент обратится к парламенту между 23 февраля и 10 марта.

В свою очередь «Коммерсант» сообщал со ссылкой на близкие к Кремлю источники, что Путин может выступить с посланием в период между 23 февраля и 8 марта. По информации издания, одними из центральных тем обращения главы государства могут стать цели спецоперации, суверенитет страны, социально-экономическое развитие и семейные ценности.