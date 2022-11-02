Названа вероятная продолжительность обязательного декрета для мужчин Депутат Буцкая: мужчины могли бы в обязательном порядке уходить в декрет на два-три месяца

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Проект закона о «мужском» декрете необходим, в том числе, «чтобы скрепить семью», рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Парламентарий добавила, что такой отпуск мужчины могли бы брать на два-три месяца, когда ребенку уже исполнилось полгода.

Мы обсуждаем обязательный декрет для папы на месяц-два или три. То, на чем я буду настаивать — это месяцы, когда ребенок уже не кормиться грудным молоком, после полугода, чтобы женщины как можно дольше кормили грудью. Интересная статистика — женщина в будни тратит на семью, ребенка четыре часа, мужчина — полтора. На выходным — женщина пять, мужчина два. А как бывает — если работаешь, то и ребенка видишь по касательной, — отметила депутат.

По ее словам, «у папы, держащего на руках ребенка, меняющего ему подгузник, гуляющего с ним совершенно другое отношение к детям и семье». Ребенок — это не цветок, который сам по себе вырос. В ребенка вкладываешь силы, душу, подчеркнула Буцкая.

Мы уже сталкиваемся мнением мужчин — вы хотите нас заставить сидеть с детьми, это не мужское дело. К чему такое противостояние может привести? Не хотелось бы увеличивать теневую занятость мужчин. Мол, если официально не работает, то и в декрет его никто не отправит. Вы посмотрите, какое количество разводов [в России], скоро будет на один брак один развод, поэтому на важно укреплять связь внутри семьи, привязанность отцов к детям, — заявила Буцкая.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ранее заявила, что мужчины, в одиночку занимающиеся воспитанием детей, заслуживают особой поддержки государства. По ее мнению, таких отцов следует отмечать госнаградами.