Назван город в ЕС, где Запад пытался больше всего повлиять на выборы в РФ Захарова: Запад активнее всего нагнетал истерию в Берлине во время выборов в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

В преддверии выборов президента России страны Запада активизировали все ресурсы для нагнетания истерии вокруг российского посольства в Берлине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, несмотря на все попытки, президент России Владимир Путин одержал победу.

Накануне российских выборов за рубежом все силы западников и проплаченных ими иноагентов были кинуты на создание антироссийской истерии вокруг нашего посольства в Берлине, — написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что именно эта точка должна была стать эпицентром ненависти к России, причем для достижения этой цели использовались запугивания, пропаганда, фейки и призывы к «тупому голосованию». Но даже при таких манипуляциях кандидат в президенты Владимир Путин одержал победу, добавила она.

Они хотели как хуже, а получилось по-нашему! — заключила представитель МИД РФ.

Ранее военкор Александр Коц с иронией оценил позицию Германии по итогам выборов в России, заявив, что в Берлине наблюдаются признаки шизофрении. В ФРГ заявили, что не признают итоги волеизъявления народа России и считают их нелегитимными, но в то же время они готовы к переговорам с Владимиром Путиным.