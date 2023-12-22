Названа тема телефонного разговора глав МИД России и Турции Главы МИД России и Турции обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Главы министерств иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор и обсудили урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает телеканал Habertürk. По словам дипломатических источников, турецкий министр указал на важность скорейшего подписания мирного договора.

Министр Фидан указал на важность скорейшего заключения мирного договора, — говорится в сообщении.

МИД России подтвердил факт разговора. Как отметили в министерстве, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье. Министры учли особую роль стран региона в содействии нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев ранее заявил, что Баку выступает за прямые переговоры с Ереваном по вопросам мирного договора и нормализации отношений. При этом, по его словам, республика не отказывается от посреднических усилий других сторон. Гаджиев также добавил, что наиболее спокойный период в отношениях между Азербайджаном и Арменией был в последние три месяца и сейчас этот период можно превратить в долгосрочный.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал, что Россия готова продолжить работу в качестве посредника над перезапуском железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что разблокирование коммуникаций в регионе основано на соглашениях, подписанных лидерами трех стран.