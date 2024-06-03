Названа тема совещания Путина с правительством 4 июня Кремль: Путин обсудит с кабмином 4 июня развитие автомобильного туризма в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин 4 июня в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что главной темой встречи станет развитие автомобильного туризма в России.

С докладами выступят министр экономического развития Максим Решетников и глава Нижегородской области Глеб Никитин, — сказано в публикации.

В конце мая Владимир Путин поручил правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, туристический поток в Краснодарском крае остается на достаточно высоком уровне, несмотря на участившиеся обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, на сегодняшний день в Кремле не видят рисков снижения потока туристов на Кубани в сезон отпусков.

Данные опроса Координационного центра правительства РФ показали, что порядка 65% граждан России в текущем году планируют заняться внутренним туризмом во время отпуска. При этом более половины из них хотят отправиться в путешествие на автомобиле.