На «Госуслугах» тестируют новую технологию Шадаев: технологию GPT тестируют на «Госуслугах»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Министерство цифрового развития России приступило к тестированию технологии GPT на «Госуслугах», рассказал глава ведомства Максут Шадаев в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, результаты могут быть обнародованы в начале осени.

Да, мы тестируем две разработки — и «Яндекс», и «Сбер», — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты, — сообщил Шадаев.

Впервые стало известно о возможности интегрировать технологию GPT в «Госуслуги» в феврале. Ее планируется применять для консультации пользователей портала.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в случае взлома аккаунта на «Госуслугах» нужно проверить сделки по недвижимости и регистрацию посторонних в квартире. Сделать это нужно в течение месяца. При подозрении, что мошенники подделали паспорт с помощью информации с «Госуслуг», его нужно аннулировать через подачу заявления в органы внутренних дел по месту жительства.

До этого стало известно, что жителям Москвы в рамках весеннего призыва, который начался 1 апреля и продлится до 15 июля, стали приходить электронные повестки на «Госуслугах». Один из мужчин рассказал, что получил уведомление о вызове в военкомат, в котором была ссылка с электронной подписью военкома и требованием явиться в установленный срок.