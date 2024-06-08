Названа сумма заключенных на ПМЭФ соглашений Кобяков: на ПМЭФ заключили почти тысячу соглашений на сумму 6,4 трлн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В текущем году в рамках Петербургского международного экономического форума было заключено свыше 980 соглашений, общая сумма которых составила 6,4 трлн рублей, сообщил ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков. По его словам, участие в четырехдневном мероприятии приняли 21,3 тысячи гостей из 139 стран, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ-2024.

На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 трлн 430 млрд рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной, — сказал Кобяков.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик в рамках ПМЭФ заявил, что продукция и вина из страны в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов. По его словам, существует много заинтересованных сторон, готовых приобретать продукцию из республики.

До этого на ПМЭФ член делегации Омана и генеральный директор компании Oman Food Investment Holding Co. Мухаммед Аль-Харси выразил желание поставлять в Россию финики и верблюжье молоко. Он отметил, что уже существуют партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России и работа над улучшением торговли между двумя странами.