Названа сумма взятки экс-замминистра обороны Иванову Замминистра обороны Иванову вменяют взятку в более чем 1 млрд рублей

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Сумма взятки, вменяемая экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, составляет 1 млрд 185 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Взятка предназначалась за совершение действий в пользу юрлиц, которым Иванов помогал в силу своего должностного положения.

Установлено, что Иванов, другие участники и неопределенные лица, действуя организованной группой, в период с приблизительно 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили взятку от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и других представителей организации, а также от ООО «Оборонспецстрой» в виде незаконного оказания имущественных услуг на общую сумму не менее 1,185 млрд рублей, — заявил собеседник агентства.

20 июня суд в Москве продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Аналогичное решение Басманный суд российской столицы принял и в отношении его предполагаемого сообщника бизнесмена Сергея Бородина.

До этого Иванову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. В зале суда обвиняемый заявил, что больше не является заместителем министра обороны. Таким образом он ответил на вопрос судьи о своем трудоустройстве.