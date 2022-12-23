Названа сумма, которую выделят на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах Правительство выделит на пенсионные выплаты 1,5 трлн рублей

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Правительство России выделило около 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, деньги пойдут в том числе и на надбавки для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Мы сегодня направим пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей. Они пойдут на предоставление пенсий гражданам в текущем и в следующем годах, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимум, — сказал Мишустин.

Также часть выделенных средств будет использована для ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам. Мишустин подчеркнул важность того, чтобы все граждане России получали выплаты без сбоев.

По России в целом прожиточный минимум на 2023 год устанавливается в целом в размере 14 375 рублей, для трудоспособного населения он составляет 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля. Эти суммы впоследствии используются для оценки нуждаемости при предоставлении социальных выплат и размеров отдельных пособий.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рубля. Закон позволит повысить заработную плату около 3,5 млн работников бюджетной сферы.