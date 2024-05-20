Названа сумма, выделенная на восстановление ж/д инфраструктуры Новороссии Власти выделили на восстановление ж/д инфраструктуры Новороссии 11 млрд рублей

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Правительство России выделило на восстановление железнодорожной инфраструктуры Новороссии в 2024 году 11 млрд рублей, заявил замглавы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Александр Батюк, передает ТАСС. По его словам, в следующем году планируется выделить около 10 млрд рублей.

За 2023 год порядка 9,6 млрд рублей уже направлено и выполнен огромный пласт работы для восстановления [железнодорожной] инфраструктуры [Новороссии] и поддержания ее в работоспособном состоянии. В текущем году порядка 11 млрд рублей предусмотрено, — отметил Батюк.

В ходе совещания в Совете Федерации на тему «Восстановление экономического потенциала, в том числе портовой инфраструктуры, Азовского моря как внутреннего моря РФ» он также добавил, что на 2025 год для этой цели предусмотрено выделить порядка 10 млрд рублей. Кроме того, согласно сформированному плану вложений до 2030 года, в развитие ж/д инфраструктуры планируется каждый год направлять 10 млрд рублей.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» планируется построить к 2030 году. В настоящий момент работы над кораблем ведутся в дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда».