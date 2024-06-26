Названа сумма ущерба от действий Киева в ДНР Зампред СКР: сумма ущерба от действий Киева в ДНР превысила 734 млн рублей

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Сумма ущерба от действий Киева в Донбассе, Новороссии и приграничных районах составила более 734 млн рублей, сообщил зампредседателя СКР Александр Федоров в ходе сессии «Правовая защита национальных интересов Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка» на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, специалистами исследованы более 70 тысяч домов и других объектов.

Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей, — заявил Федоров.

Он уточнил, что в 2022 и 2023 годах эксперты Следственного комитета провели около 7,5 тысячи экспертиз по разрушенным объектам в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

Ранее американский юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик рассказал, что общественники из США приехали в ЛНР. Целью поездки станет фиксация последствий атак ВСУ с тем, чтобы выступить в ООН с осуждением украинской агрессии в отношении жителей Донбасса. По его словам, в Соединенных Штатах не знают, что конфликт длится с 2014 года. Если бы Россия не начала СВО, погибло бы еще больше людей, добавил Ковалик.