Названа сумма, потраченная на президентские выборы в России ЦИК: на выборы президента России потратили почти в 29,8 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организация президентских выборов в России в марте этого года обошлась бюджету почти в 29,8 млрд рублей, заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев во время заседания, которое транслируется на сайте комиссии. По его словам, речь идет о расходах ЦИК, избирательных комиссий в регионах, а также федеральных органов исполнительной власти.

Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат составили 29 млрд 784,7 млн рублей, — отметил Булаев.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство граждан страны — 83% — считают, что выборы главы государства прошли честно. Отмечается, что 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках, которые не повлияли на итог президентской гонки. Кроме того, 72% опрошенных признались, что доверяют представленным результатам.

До этого директор Грузино-Российского общественного центра имени Е. М. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе сообщил, что Запад пытался оказать давление на наблюдателей на выборах российского президента. По его словам, речь идет о «натисках» различных инстанций.