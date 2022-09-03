Названа сумма, которую потратят на выплаты беженцам из Донбасса Кабмин России выделил около 10,4 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса и с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило 10,37 млрд рублей из резервного фонда на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины, следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации. Речь идет о соцвыплатах в соответствии с указом российского президента Владимира Путина.

Отмечается, что деньги направят в регионы. Контроль за расходом средств поручили Минтруда. Ведомству нужно будет предоставить доклад о расходах до 1 февраля 2023 года.

Также документ определяет правила предоставления выплат. Для того, чтобы переселенцы смогли получить деньги, им нужно будет подать заявление, приложив к нему документы, подтверждающие статус беженца. Выплаты предоставляются с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Заявление нужно подать до конца этого срока.

Указ о выплатах был подписан Путиным 27 августа. Согласно документу, беженцам полагается ежемесячная выплата в размере десяти тысяч рублей. Эту сумму также могут получить и люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет получат доплату в три тысячи рублей. Кроме того, пятитысячное ежемесячное пособие будет выплачиваться ветеранам ВОВ.