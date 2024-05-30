Названа сумма, которую Кадыров заплатит угадавшему слова Путина и Мирзиёева Кадыров пообещал 1 млн рублей угадавшему, что ему сказали Путин и Мирзиёев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал подписчикам в Telegram-канале награду, если они угадают, что ему сказали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Победитель получит 1 млн рублей. Речь идет о личном разговоре политиков, который попал на видео.

Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ в комментарии под этим видео и поделиться данным видеоматериалом у себя в сториз, — написал руководитель республики.

По словам главы Чечни, некоторые представители его окружения в курсе разговора, однако они обещали не допустить утечку правильного ответа. Кадыров также призвал не делать подсказки и воздержаться от любых комментариев своих соратников, в противном случае доверие к ним будет утрачено навсегда.

Ранее Рамзан Кадыров указал на необходимость вылечить и привести в чувство президента Украины Владимира Зеленского. По мнению главы Чечни, политик страдает от наркозависимости и нуждается в рехабе со строгой диетой. Кадыров отметил, что Зеленский «убивает свой народ».

Депутат Госдумы Алексей Говырин, в свою очередь, заявил, что власть на Украине лишилась легитимности еще в 2014 году. Парламентарий подчеркнул, что первые предпосылки к этому начались 20 лет назад.