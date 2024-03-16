Названа страна, где не удалось открыть участок для голосования Захарова: голосование на выборах президента РФ не удалось провести в Палестине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России, несмотря на давление коллективного Запада, не удалось открыть участок для голосования лишь в одной стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, голосование не состоялось в Палестине, передает ТАСС.

Мы развернули участки несмотря на то, что понимали, какие есть риски. Голосование проходило и досрочно, было и выездное голосование <...>. При этом количество стран, где выборы наши проходят за рубежом, — оно практически идентично: минус одна страна всего лишь, — отметила она.

Общая очная явка на выборах президента России составила 40,32% на момент 13:51 мск. Из них на Москву приходится менее 25%. Данные не учитывают явку в формате дистанционного электронного голосования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отдал свой голос на выборах главы государства. Он воспользовался платформой для онлайн-голосования, отметив удобство данного формата.

Днем ранее президент России Владимир Путин тоже воспользовался возможностью, которую предоставляет онлайн-платформа. При этом он нажал на клавишу электронной мышки только один раз, тогда как Мишустин сначала вошел в электронный кабинет и выбрал необходимую для голосования рубрику.