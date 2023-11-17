Названа сфера, в которой Россия обогнала Германию Путин: Россия обогнала Германию по паритету покупательной способности

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Россия по паритету покупательной способности обогнала Германию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, подобные тенденции будут только нарастать.

Россия по паритету покупательной способности обогнала Федеративную Республику Германия. Просто тенденции поменялись кардинальным образом. Они нарастают и будут меняться, — пояснил глава государства.

Ранее Путин подчеркнул, что «погода» в отечественной экономике, в отличие от европейской, хорошая. По его словам, экономический рост к концу текущего года превысит 3%. При этом за последний месяц рост российской экономики составил 5,5%.

До этого РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования назвало рубль самой недооцененной валютой из G20. По мнению аналитиков агентства, курс отечественной валюты должен составлять 33 рубля за доллар. Это обусловлено тем, что курс рубля по паритету покупательной способности почти втрое ниже текущего курса.

Специалисты рассчитали стоимость валют стран G20 по стоимости комбообеда из бургера, картошки фри и стаканчика газировки. Выяснилось, что самый дешевый обед — в России. На основе этих данных был рассчитан курс валют по покупательной способности по отношению к доллару США. Самый высокий паритет продемонстрировала именно отечественная валюта.