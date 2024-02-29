Названа сфера, которая поможет поднять ВВП России Путин: к 2030 году вклад туризма в ВВП России должен подняться до 5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вклад туризма в ВВП России должен повыситься до 5% к 2030 году, сообщил глава государства Владимир Путин. Во время послания Федеральному собранию президент подчеркнул, что через шесть лет туристический поток по стране должен подняться до 140 млн человек в год.

В целом по стране, с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое, до 5%, — сказал Путин.

Кроме того, продолжил глава государства, до 2030 года необходимо вдвое увеличить туристический поток на русский Север. Также, по словам президента, на Байкале будет организован новый курорт, полностью безопасный для озера.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что для увеличения потока туристов по городам Золотого кольца России, помимо финансирования туристических объектов, необходимо повсеместное развитие инфраструктуры, скоростного интернета, который бы существенно способствовал формированию среды для бизнеса, и внедрение современных технологий для реализации турпродуктов. Он призвал решить в городах организационные проблемы, среди которых кадровые сложности, количество квалифицированных экскурсоводов и низкая вовлеченность местного населения в сферу туризма.