Названа самая мощная межконтинентальная ракета в мире Депутат Спиридонов: российская ракета «Сармат» является самой мощной в мире

Фото: МО РФ

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» сегодня обладает самой высокой мощностью в мире, заявил в беседе с Lenta.ru замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Он добавил, что дальность ее полета позволяет наносить удары в обход систем обороны противника.

«Сармат» — жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой сейчас заявляется порядка 18 тысяч км, массой более 200 т и забрасываемой массой до 10 т. Таким образом, она становится самой мощной ракетой в мире, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, ракета способна лететь по траекториям, где у противника нет достаточной противоракетной обороны. Например, через Южный полюс, где американская система NORAD не может ее заметить и отследить. Кроме того, «Сармат» может нести современные боеголовки «Авангард», имеющие непредсказуемую траекторию полета и гиперзвуковую скорость.

Депутат напомнил, что «Сармат» пришел на смену легендарному комплексу «Воевода», также считавшемуся рекордсменом по мощности.

«Сармат» не просто превосходит зарубежные аналоги, но и надолго будет недостижима для Запада, — выразил уверенность политик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о вступлении в боевую готовность в РВСН первого полка с ракетами «Сармат», командным пунктом и несколькими шахтными пусковыми установками. Полк начал боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения.