Названа причина уменьшения числа «мясных штурмов» ВСУ Балицкий: у ВСУ кончаются люди, поэтому «мясных штурмов» стало меньше

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Евгений Балицкий

У президента Украины Владимира Зеленского кончаются бойцы ВСУ, поэтому «мясных штурмов» на линии фронта становится все меньше, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Киев перешел почти по всем направлениям к обороне и уже сдал Крынки и Работино, пояснил он.

То есть, противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело, — сказал Балицкий.

Он добавил, что украинский солдат не мотивирован и не понимает, за что воюет. Балицкий отметил, что «татуированных нациков», которые восемь лет убивали людей в Донбассе, почти не осталось. По его словам, единицы «полицайствуют» в заградотрядах.

Губернатор Запорожской области также считает, что ни Зеленскому, ни его друзьям-олигархам Украина как страна не нужна. По мнению Балицкого, они выполняют команды зарубежных начальников и им плевать, сколько украинцев погибнет.

По данным Минобороны РФ на 5 июня, за сутки совокупные потери ВСУ в ходе боевых действий составили до 1590 человек личного состава. Из них до 290 военнослужащих были ликвидированы в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области, там отражены семь контратак штурмовых групп противника.