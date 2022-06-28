Названа причина ухода Юмашева с поста советника Путина Член совета директоров Ельцин Центра Дроздов назвал причину ухода Юмашева с поста советника Путина

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Валентин Юмашев

Экс-глава администрации президента России Бориса Ельцина и его зять Валентин Юмашев покинул должность советника президента России Владимира Путина на общественных началах по состоянию здоровья, сообщил исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов. Также он подчеркнул, что еще одной причиной ухода журналиста Юмашева с поста стало желание сосредоточиться на развитии культурного центра, учрежденного первым президентом РФ Борисом Ельциным, пишет RTVI.

Он давно, собственно, готовился к этому (уходу с поста. — NEWS.ru), но в силу состояния здоровья, и плюс вот эта долговременная многомесячная изоляция. Он сейчас в Москве, но тем не менее он сосредоточился исключительно на делах центра, — поделился Дроздов.

2 июня Reuters сообщил об уходе Юмашева с поста советника Путина. Напомним, что в июне 2018 года российский глава опубликовал указ о назначении Юмашева на пост советника президента на общественных началах. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что политик уже в течение 18 лет находится в числе советников Путина.

Ранее сообщалось, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Свердловской области проводит проверку в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Поводом для нее стала проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую накануне изъяли в офисе «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента).