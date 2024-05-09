Названа причина трансляции парада Победы в Москве одесским телевидением Сенатор Цеков: одесское ТВ показало парад в Москве из-за ненависти к Киеву

Фото: МО РФ

Несколько одесских кабельных телеканалов транслировали парад Победы в Москве Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил в разговоре с NEWS.ru, что это могло произойти из-за нелюбви руководства телекомпаний к киевской власти. Он не исключил, что редакции подобных изданий ждут «жесткие репрессии».

Терпение украинцев заканчивается из-за насильственной мобилизации, из-за непонимания, за что украинцев отправляют в зону боевых действий. Они понимают, что их соотечественники гибнут за интересы Запада. Кабельные каналы на Украине могли показать парад в Москве сами. Руководителей каналов ждут самые жесткие репрессии. Некоторых это не пугает, — добавил Цеков.

Парад на Красной площади в Москве в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне показали на кабельных каналах в Одесской области. Предполагалось, что спутниковое телевидение было взломано хакерами.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, в праздничном шествии участвовали более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также состоялась воздушная часть.

Президент России Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что бойцы — настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.