Названа причина смерти сенатора Лебедева Глава комитета СФ Тимченко: сенатор Владимир Лебедев скончался от инфаркта

Фото: СФ РФ

Владимир Лебедев

Причиной смерти сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева стал инфаркт, сообщил РИА Новости руководитель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Он также рассказал, где будет похоронен сенатор.

Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде в субботу или воскресенье — когда решат родные, — сказал Тимченко.

Он отметил, что Лебедев являлся «государственником» и отстаивал интересы своего региона. Кроме того, работая в комитете по аграрной политике и природопользованию, он также боролся за интересы аграриев, добавил Тимченко.

О смерти члена Совета Федерации от правительства Нижегородской области Владимира Лебедева сообщил в четверг, 30 ноября, губернатор региона Глеб Никитин. Сенатору был 61 год. За свою карьеру Лебедев работал на руководящих должностях в «Нижновэнерго», «Лукойле», был заместителем губернатора региона, а также руководил Федеральным агентством лесного хозяйства. Никитин выразил соболезнования семье сенатора.

В этот же день стало известно о смерти советского и российского астронома Михаила Марова, стоявшего у истоков программы СССР по изучению Луны и планет Солнечной системы. Академик ушел из жизни в возрасте 90 лет. В последнее время Маров болел.