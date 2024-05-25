Названа причина, почему Зеленский дал интервью полностью русском языке Милонов: Зеленский дал интервью по-русски, так как украинский никто не понимает

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам из Узбекистана, Киргизии и Казахстана полностью на русском языке, так как по-другому мысли до собеседника донести не способен, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, украинский язык представляет собой «синтез деревенского наречия и современных конструкций».

Украинский язык — синтетический, синтез из деревенского наречия и современных конструкций. И выразить свою мысль, чтобы люди тебя поняли, на украинском невозможно, все запутаются окончательно. Зеленский и так говорит нелогично, а если еще и на украинском начнет белиберду нести. Хочет этого Зеленский, не хочет, но родным для него языком является русский, как бы он это не оспаривал, — считает Милонов.

По мнению Милонов, легитимность Зеленского как президента Украины иссякла. Он подчеркнул, что «украинский народ не разрешал ему продлить свое правление».

Легитимность Зеленского иссякла, вне зависимости от суждений того или иного человека. Он обещал народу Украины быть президентом на определенный срок, а украинцы никоим образом не разрешали ему продлить правление. Он единолично отменил выборы, что является главным показателем диктатуры, абсолютной диктатуры, — подытожил Милонов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры Москвы и Киева могут быть возобновлены на основе уже достигнутых договоренностей. Глава государства добавил, что возврат к диалогу должен произойти не на основе ультиматумов, переговоры должны быть основаны на здравом смысле. Между тем при возобновлении переговоров с Украиной Россия должна понимать, с кем можно иметь дело при подписании документов, добавил глава государства.