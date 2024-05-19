Названа причина, по которой Си Цзиньпин первым решил обнять Путина Депутат Толмачев: объятия Си говорят об успехе в переговорах о валюте БРИКС

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после окончания российско-китайских переговоров в Пекине

Тот факт, что председатель КНР Си Цзиньпин первым решил обнять президента России Владимира Путина на встрече, может говорить об успехе переговоров о создании единой валюты БРИКС, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы, член парламентской группы по связям с Китаем Александр Толмачев. Он также предположил, что материальным активом для обеспечения валюты станет нефть.

Для создания единой валюты БРИКС ее необходимо чем-то обеспечить. Вероятно, этим материальным активом станет нефть. Будем надеяться, что переговоры успешны. Судя по объятиям Си, все именно так, — считает Толмачев.

Депутат добавил, что сегодня для России Китай является особой страной, на отношениях с ней делается ключевой акцент. При этом главной интригой переговоров Путина и Си Цзиньпина остается определение параметров открытия «второго фронта» на Тайване. Кроме того, остается вопрос того, как страны будут противодействовать экономической гегемонии США и их союзников.

Ранее об объятиях Путина и Си Цзиньпина высказался аналитик фонда «Наследие» Майкл Пиллсбери. Он назвал это свидетельством стратегического кошмара для США. Пиллсбери подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина представляет большую опасность для Вашингтона.